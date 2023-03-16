Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri için tarih belli oldu. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır? TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2023!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılacak "İlk Evim" projesindeki 50 bin sosyal konutun kura çekimlerinin 16 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Çatalca ve Silivri'deki konutların kura çekimi 30 Mart'ta; Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'deki projelerin kura çekimi ise 1-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır? TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2023!

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek. Çatalca ve Silivri'deki konutların kura çekimi 30 Mart'ta; Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'deki projelerin kura çekimi ise 1-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

E- DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.