Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin SİLİVRİ etabı merak edilenler arasında yer alıyor. Konu hakkında merak edenler, arama motorları üzerinde TOKİ İstanbul SİLİVRİ kura çekilişi ne zaman? Sorusunu sık sık araştırmakta. Peki, TOKİ İstanbul SİLİVRİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul SİLİVRİ kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak?

Etap etap gerçekleştirilmekte olan sosyal konut projesi kapsamındaki TOKİ kura çekilişinin hangi illerde, ilçelerde hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. En merak edilen yerler arasında SİLİVRİ'de yer alıyor. Peki, TOKİ İstanbul SİLİVRİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul SİLİVRİ kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak?

TOKİ İSTANBUL SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

SİLİVRİ kura çekilişinin tarihine dair henüz net bir zaman açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük