Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da başladı. Milyonlarca kişi sosyal konut projesinin detaylarını beklerken kürsüye önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çıktı. Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları paylaştı. Peki, TOKİ maaş şartı nedir? TOKİ İstanbul maaş şartı ne?Detaylar haberimizde...

TOKİ MAAŞ ŞARTI NEDİR?

Konutların 50 bininin İstanbul'da olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların evlerini kaybedeceği denetim mekanizması kuracağız." ifadelerini kullandı.

TOKİ İSTANBUL MAAŞ ŞARTI NE?



Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünüİzmir'de, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edeceğiz." dedi.