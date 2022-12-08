Etap Etap gerçekleştirilmekte olan TOKİ sosyal konut projesine birçok vatandaş tarafından başvuru gerçekleştirildi. Ucuz konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan projede TOKİ İstanbul kurası ne zaman, tarih belli mi? TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Sorularını merak ediyor. Peki, TOKİ İstanbul kurası ne zaman, tarih belli mi? TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ İstanbul kurası ne zaman, tarih belli mi? sorusu gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinde sıranın ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul kurası ne zaman, tarih belli mi? TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?

Tuzla TOKİ kura çekimi Şubat ayında çekilmesi planlanıyor. 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bulunan İstanbul Tuzla 20.920 Konut Projesi için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın Şubat ayı içerisinde çekilmesi planlanmaktadır. Kura tarihi ile ilgili netlik kazanınca bilgilendirme yapılacaktır.

TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

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