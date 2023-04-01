TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları: Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama linki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla beraber yapılan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları: Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama linki!

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI

İstanbul TOKİ kura sonuç listesi için BURAYA tıklayınız. Böylece İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi ile birlikte başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.