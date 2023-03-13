Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal konut kampanyası olan İlk evim ilk iş yerim projesinde İstanbul için geri sayım başladı. Bir süredir gündemde olan TOKİ İstanbul kura takvimi Bakan Murat Kurumun açıklamasıyla netlermiş oldu. Peki, TOKİ, İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 2+1 VE 3+1 konut fiyatları ne kadar? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul'da başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler listesi geçtiğimiz günlerde açıklanırken TOKİ İstanbul kura çekimi tarihlerine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Konuya dair açıklama Çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Murat Kurumdan geldi. Bunun ardından vatandaşlar metropol kent İstanbul'da TOKİ kura çekim tarihinin ne zaman yapılacağını araştırmaya koyuldu. Peki, TOKİ, İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 2+1 VE 3+1 konut fiyatları ne kadar? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konutun kura çekim tarihleri açıklandı. Buna göre kuralar 16 Mart'ta başlayacak. TOKİ Tuzla'da 20.290 konut yapacak. Kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek. TOKİ Çatalca kura çekimi 30 Mart'ta gerçekleştirilecek. Çatalca'da 540 konut inşa edilecek.

TOKİ 2+1 VE 3+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ 3+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak. TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kapsamda taksitlendirme (Mevcut enflasyon ile) 3 bin 541 liradan ödemeler başlayacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları internet üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden, kura sonuçlarına erişebilir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

TOKİ Kura çekimleri TOKİ resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.