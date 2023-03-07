Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında kura heyecanı devam ediyor. TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul'da nereye konut yapacak? TOKİ 2+1 ve 3+1 konut fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olanİlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası tarihleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek olan konutlar 2+1 ve 3+1 olacak şekilde yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul'da nereye konut yapacak? TOKİ 2+1 ve 3+1 konut fiyatları ne kadar? TOKİ başvuru iade ücretleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura tarihi netlik kazanmadı. Etaplar halinde ilerleyen TOKİ kuraları için Mart ayında tamamlanacak açıklaması yapılmıştı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Çok sayıda bina yıkıldı ve kayıplar verildi. Deprem felaketi nedeniyle kuralar da ertelendi. İstanbul kura tarihi ile ilgili TOKİ'den resmi bir açıklama yapılmadı.

TOKİ İSTANBUL'DA NEREYE KONUT YAPACAK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak. 81 ilde en fazla konut İstanbul'a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa'da 8.650 konut inşaa edilecek.

TOKİ 2+1 VE 3+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında, başvuru yapılan bankanın yetkili şubelerinden veya ATM'lerinden geri alabilir.