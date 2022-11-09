TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi belli mi?

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, Kura çekiliş tarihi beli mi? İstanbul'un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihlerinin 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan için başlatılacağını duyurunca İstanbullu vatandaşlar "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusunun cevabını araştırıyorlar. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte konuya ait tüm merak edilenler...

Sosyal konut projesinde büyük gün yarın! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha belli oldu

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren TOKİ sosyal konut kapsamındaki ilk kura çekimi7 Kasım Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşmasında konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz." İfadesini kullandı. Peki, TOKİ İstanbul kura ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, İstanbul kura çekilişi tarihi belli mi?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

7 Kasım günü itibarıyla başlayacak olan TOKİ sosyal konut kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

İstanbul sosyal konut projesi kura çekim tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktı.

TOKİ KURA ÇEKİM SIRASI NASIL BELİRLENECEK?