TOKİ 50 bin Sosyal Konut Projesi kura çekimi tarihi belli oldu. 2+1 ve 3+1 evlerde gerçekleşecek olan çekiliş TOKİ'nin resmi internet adresleri üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Tuzla sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde en çok konutun inşa edileceği İstanbul'da ilk TOKİ kura çekim tarihibelli oldu. İstanbul'da 50 bin sosyal konut inşa edileceği açıklanmış bu bölgelerden en çok dikkat çekenlerinden birisi de Tuzla olmuştu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Tuzla sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecek. Kura çekilişi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

TOKİ İSTANBUL TUZLA SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla'da yapacağı konutlar için kura çekilişi TOKİ'nin Youtube sayfasından canlı izlenebilecek.

TOKİ YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ…

KURADA İSMİ ÇIKMAYANLARA ÜCRET İADESİ OLACAK MI?

CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz'ın aktardıkları şöyle, "Kuralar noter huzurunda canlı yayında çekilecek. O yayınlar da TOKİ'nin resmi hesaplarında yayınlanacak. Eğer kişiye konut çıkmadıysa başvuru ücreti olan 500 lira IBAN adresine iade edilecek."