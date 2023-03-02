TOKİ İstanbul kabul edilenler listesi! Çatalca ve Silivri konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!

TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesine yönelik araştırmalar hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi kapsamında İstanbul Silivri ve Çatalca için kuraya hak kazananların isim listesi açıklandı. Peki, TOKİ İstanbul kabul edilenler listesi! Çatalca ve Silivri konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesi belli oldu mu?

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi yayınlandı. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul kabul edilenler listesi! Çatalca ve Silivri konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

ÇATALCA VE SİLİVRİ KURAYA HAK KAZANANLAR

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...