Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin ÇATALCA etabı merak edilenler arasında yer alıyor. Konu hakkında merak edenler, arama motorları üzerinde TOKİ İstanbul ÇATALCA kura çekilişi ne zaman? Sorusunu sık sık araştırmakta. Peki, TOKİ İstanbul ÇATALCA kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul ÇATALCA kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak?

TOKİ İstanbul SİLİVRİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul SİLİVRİ kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak?

Etap etap gerçekleştirilmekte olan sosyal konut projesi kapsamındaki TOKİ kura çekilişinin hangi illerde, ilçelerde hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. En merak edilen yerler arasında ÇATALCA'da yer alıyor. Peki, TOKİ İstanbul ÇATALCA kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul ÇATALCA kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak?

TOKİ İSTANBUL ÇATALCA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

ÇATALCA kura çekilişinin tarihine dair henüz net bir zaman açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük