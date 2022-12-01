Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Başakşehir etabı merak edilenler arasında yer alıyor. Konu hakkında merak edenler, arama motorları üzerinde TOKİ İstanbul BAŞAKŞEHİR kura çekilişi ne zaman? Sorusunu sık sık araştırmakta. Peki, TOKİ İstanbul BAŞAKŞEHİR kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul BAŞAKŞEHİR kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak?

Etap etap gerçekleştirilmekte olan sosyal konut projesi kapsamındaki TOKİ kura çekilişinin hangi illerde, ilçelerde hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. En merak edilen yerler arasında Başakşehir'de yer alıyor. Peki, TOKİ İstanbul BAŞAKŞEHİR kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul BAŞAKŞEHİR kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak?

TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Başakşehir kura çekilişinin tarihine dair henüz net bir zaman açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük