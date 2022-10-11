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TOKİ iş yeri Konya'da nereye yapılacak? TOKİ iş yeri Konya'da nerelerde var? TOKİ iş yeri Konya'da hangi ilçelerde?

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TOKİ iş yeri Konya'da nereye yapılacak? TOKİ iş yeri Konya'da nerelerde var? TOKİ iş yeri Konya'da hangi ilçelerde?

TOKİ ilk işyerim başvurularının başlaması ile birlikte TOKİ'den iş yeri almak isteyen vatandaşlar Konya'da TOKİ iş yerleri nerede olacak merak ediyor. Peki, TOKİ iş yeri Konya'da nereye yapılacak? TOKİ iş yeri Konya'da nerelerde var? İşte, TOKİ iş yeri Konya'da hangi ilçelerde? Yanıtı haberimizde...

TOKİ'den satışa çıkarılan arsa için başvuru bedeli 500, iş yeri için 2 bin lira olarak belirlendiTOKİ'den satışa çıkarılan arsa için başvuru bedeli 500, iş yeri için 2 bin lira olarak belirlendi

TOKİ iş yeri Konya'da nereye yapılacak? TOKİ ilk işyerim başvurularının başlaması ile birlikte TOKİ'den iş yeri almak isteyen vatandaşlar Konya'da TOKİ iş yerleri nerede olacak merak ediyor. Peki, TOKİ iş yeri Konya'da nereye yapılacak? TOKİ iş yeri Konya'da nerelerde var? İşte, TOKİ iş yeri Konya'da hangi ilçelerde? Yanıtı haberimizde...

TOKİ iş yerleri Konya'nın Çumra, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yapılacak.

İşte, TOKİ proje listesi:

Sıra NoİLİLÇEİŞ ADIBAŞVURU BEDELİBANKATİPİ (M²)
1ADANASARIÇAMADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
2AFYONKARAHİSARDİNARAFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR İLÇESİTATARLI BELDESİ İLK İŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
3AFYONKARAHİSAREMİRDAĞAFYONKARAHİSAR İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
4AFYONKARAHİSARŞUHUTAFYONKARAHİSAR İLİ ŞUHUT İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
5AFYONKARAHİSARBAŞMAKÇIAFYONKARAHİSAR İLİ BAŞMAKÇI İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
6AKSARAYMERKEZAKSARAY İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
7AKSARAYESKİLAKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
8ANKARAGÖLBAŞIANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
9BALIKESİRALTIEYLÜLBALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
10BURSAYILDIRIMBURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
11ÇORUMMERKEZÇORUM İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
12DENİZLİMERKEZEFENDİDENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
13DENİZLİBABADAĞDENİZLİ İLİ BABADAĞ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
14DENİZLİBOZKURTDENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
15DİYARBAKIRBAĞLARDİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
16ERZURUMYAKUTİYEERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
17ESKİŞEHİRODUNPAZARIESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
18GAZİANTEPOĞUZELİGAZİANTEP İLİ OĞUZELİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
19ISPARTAMERKEZISPARTA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
20İZMİRKEMALPAŞAİZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
21İZMİRTORBALIİZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
22İZMİRALİAĞAİZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
23KASTAMONUTAŞKÖPRÜKASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
24KASTAMONUTOSYAKASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
25KAYSERİMELİKGAZİKAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
26KOCAELİBAŞİSKELEKOCAELİ İLİBAŞİSKELE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
27KONYAÇUMRAKONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
28KONYAMERAMKONYA İLİ MERAM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
29KONYASELÇUKLUKONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
30MALATYAYEŞİLYURTMALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
31MANİSAŞEHZADELERMANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
32MERSİNANAMURMERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
33ORDUPERŞEMBEORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
34SAMSUNÇARŞAMBASAMSUN İLİ ÇARŞAMBA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
35SİVASMERKEZSİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
36ŞANLIURFAEYYÜBİYEŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
37ŞIRNAKMERKEZŞIRNAK İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
38TEKİRDAĞSÜLEYMANPAŞATEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
39TRABZONOFTRABZON İLİ OF İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
40VANEDREMİTVAN İLİ EDREMİT İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen İlk İşyerim projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

1- Başvuru Şartları:

  • TC Vatandaşı olmak.
  • Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.
  • Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.
  • Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

2- Ödeme Şartları

  • Başvuru bedeli : 2.000 ₺
  • İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.
  • Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).

Başvurular 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak – 07 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir. Başvurular e-devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.

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