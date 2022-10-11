TOKİ iş yeri Konya'da nereye yapılacak? TOKİ iş yeri Konya'da nerelerde var? TOKİ iş yeri Konya'da hangi ilçelerde?

TOKİ ilk işyerim başvurularının başlaması ile birlikte TOKİ'den iş yeri almak isteyen vatandaşlar Konya'da TOKİ iş yerleri nerede olacak merak ediyor. Peki, TOKİ iş yeri Konya'da nereye yapılacak? TOKİ iş yeri Konya'da nerelerde var? İşte, TOKİ iş yeri Konya'da hangi ilçelerde? Yanıtı haberimizde...

TOKİ'den satışa çıkarılan arsa için başvuru bedeli 500, iş yeri için 2 bin lira olarak belirlendi

TOKİ iş yeri Konya'da nereye yapılacak? TOKİ ilk işyerim başvurularının başlaması ile birlikte TOKİ'den iş yeri almak isteyen vatandaşlar Konya'da TOKİ iş yerleri nerede olacak merak ediyor. Peki, TOKİ iş yeri Konya'da nereye yapılacak? TOKİ iş yeri Konya'da nerelerde var? İşte, TOKİ iş yeri Konya'da hangi ilçelerde? Yanıtı haberimizde...

TOKİ İŞ YERİ KONYA'DA NEREYE YAPILACAK?

TOKİ iş yerleri Konya'nın Çumra, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yapılacak.

İşte, TOKİ proje listesi: