TOKİ iş yeri İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ iş yeri İzmir'de nerelerde var? TOKİ iş yeri İzmir'de hangi ilçelerde?
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TOKİ ilk işyerim başvurularının başlaması ile birlikte TOKİ'den iş yeri almak isteyen vatandaşlar İzmir'de TOKİ iş yerleri nerede olacak merak ediyor. Peki, TOKİ iş yeri İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ iş yeri İzmir'de nerelerde var? İşte, TOKİ iş yeri İzmir'de hangi ilçelerde? Yanıtı haberimizde...
TOKİ iş yeri İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ ilk işyerim başvurularının başlaması ile birlikte TOKİ'den iş yeri almak isteyen vatandaşlar İzmir'de TOKİ iş yerleri nerede olacak merak ediyor. Peki, TOKİ iş yeri İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ iş yeri İzmir'de nerelerde var? İşte, TOKİ iş yeri İzmir'de hangi ilçelerde? Yanıtı haberimizde...
TOKİ iş yerleri İzmir'in Torbalı, Kemalpaşa ve Aliağa ilçelerinde yapılacak.
İşte, TOKİ proje listesi:
|Sıra No
|İL
|İLÇE
|İŞ ADI
|BAŞVURU BEDELİ
|BANKA
|TİPİ (M²)
|1
|ADANA
|SARIÇAM
|ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|2
|AFYONKARAHİSAR
|DİNAR
|AFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR İLÇESİTATARLI BELDESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|3
|AFYONKARAHİSAR
|EMİRDAĞ
|AFYONKARAHİSAR İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|4
|AFYONKARAHİSAR
|ŞUHUT
|AFYONKARAHİSAR İLİ ŞUHUT İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|5
|AFYONKARAHİSAR
|BAŞMAKÇI
|AFYONKARAHİSAR İLİ BAŞMAKÇI İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|6
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|7
|AKSARAY
|ESKİL
|AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|8
|ANKARA
|GÖLBAŞI
|ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|9
|BALIKESİR
|ALTIEYLÜL
|BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|10
|BURSA
|YILDIRIM
|BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|11
|ÇORUM
|MERKEZ
|ÇORUM İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|12
|DENİZLİ
|MERKEZEFENDİ
|DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|13
|DENİZLİ
|BABADAĞ
|DENİZLİ İLİ BABADAĞ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|14
|DENİZLİ
|BOZKURT
|DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|15
|DİYARBAKIR
|BAĞLAR
|DİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|16
|ERZURUM
|YAKUTİYE
|ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|17
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|18
|GAZİANTEP
|OĞUZELİ
|GAZİANTEP İLİ OĞUZELİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|19
|ISPARTA
|MERKEZ
|ISPARTA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|20
|İZMİR
|KEMALPAŞA
|İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|21
|İZMİR
|TORBALI
|İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|22
|İZMİR
|ALİAĞA
|İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|23
|KASTAMONU
|TAŞKÖPRÜ
|KASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|24
|KASTAMONU
|TOSYA
|KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|25
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|26
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KOCAELİ İLİBAŞİSKELE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|27
|KONYA
|ÇUMRA
|KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|28
|KONYA
|MERAM
|KONYA İLİ MERAM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|29
|KONYA
|SELÇUKLU
|KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|30
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|31
|MANİSA
|ŞEHZADELER
|MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|32
|MERSİN
|ANAMUR
|MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|33
|ORDU
|PERŞEMBE
|ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|34
|SAMSUN
|ÇARŞAMBA
|SAMSUN İLİ ÇARŞAMBA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|35
|SİVAS
|MERKEZ
|SİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|36
|ŞANLIURFA
|EYYÜBİYE
|ŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|37
|ŞIRNAK
|MERKEZ
|ŞIRNAK İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|38
|TEKİRDAĞ
|SÜLEYMANPAŞA
|TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|39
|TRABZON
|OF
|TRABZON İLİ OF İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|40
|VAN
|EDREMİT
|VAN İLİ EDREMİT İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen İlk İşyerim projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.
1- Başvuru Şartları:
- TC Vatandaşı olmak.
- Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.
- Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.
- Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.
- Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.
2- Ödeme Şartları
- Başvuru bedeli : 2.000 ₺
- İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.
- Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).
Başvurular 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak – 07 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir. Başvurular e-devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.