TOKİ iş yeri İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ iş yeri İzmir'de nerelerde var? TOKİ iş yeri İzmir'de hangi ilçelerde?

TOKİ ilk işyerim başvurularının başlaması ile birlikte TOKİ'den iş yeri almak isteyen vatandaşlar İzmir'de TOKİ iş yerleri nerede olacak merak ediyor. Peki, TOKİ iş yeri İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ iş yeri İzmir'de nerelerde var? İşte, TOKİ iş yeri İzmir'de hangi ilçelerde? Yanıtı haberimizde...

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TOKİ iş yeri İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ ilk işyerim başvurularının başlaması ile birlikte TOKİ'den iş yeri almak isteyen vatandaşlar İzmir'de TOKİ iş yerleri nerede olacak merak ediyor. Peki, TOKİ iş yeri İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ iş yeri İzmir'de nerelerde var? İşte, TOKİ iş yeri İzmir'de hangi ilçelerde? Yanıtı haberimizde...

TOKİ İŞ YERİ İZMİR'DE NEREYE YAPILACAK?

TOKİ iş yerleri İzmir'in Torbalı, Kemalpaşa ve Aliağa ilçelerinde yapılacak.

İşte, TOKİ proje listesi: