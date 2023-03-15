İlk İş Yerim projesinde yapılacak olan kura çekim tarihleri belli oldu ve TOKİ İş yeri çekilişi ne zaman başlayacak? Sorusu yanıt buldu. Peki, TOKİ İş yeri çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İş yeri çekilişi başladı mı? TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izle!

TOKİ tarafından ilk iş yerim kura çekimi bir süredir başvuru yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamalar ile birlikte TOKİ İş yeri çekilişi ne zaman başlayacak? Sorusu yanıt buldu. Böylece yapılacak olan TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izleme linki araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ İş yeri çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İş yeri çekilişi başladı mı? TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izle!

TOKİ İŞ YERİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilendirmeye göre TOKİ ilk iş yerim kura çekimi 15 Mart tarihinde birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Kura çekiminin gerçekleştirileceği iller arasında birçok farklı şehir bulunmakta. TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izlemek isteyen kullanıcılar, haberimiz içerisinde yer almakta olan TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izleme linki üzerinden canlı kura çekimine ulaşabilir.

TOKİ İLK İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNK