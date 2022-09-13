Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOKİ açıklamasının ardından TOKİ internet sitesine neden girilmiyor? TOKİ sitesine ne oldu? merak edildi.

TOKİ sitesine neden girilmiyor? Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOKİ açıklamasının ardından TOKİ internet sitesine neden girilmiyor? TOKİ sitesine ne oldu? merak edildi. İşte detaylar...

TOKİ SİTESİNE NEDEN GİRİLMİYOR?

TOKİ'nin internet sitesine girmek isteyen vatandaşlar bir hata ekranı ile karşılaştı:

TOKİ'den konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

"BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İlk temel Ocak ayında atılacak. Bunların içerisinde oturan vatandaş sayısını 10 milyonun üzerine çıkaracağız. İsmini de ilk evim, ilk iş yerim olacak.