Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimat ile beraber 13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimlerinin ardından birçok kişi TOKİ inşaatları ne zaman başlayacak? Sorusunu merak etmeye başladı. Birçok kişi tarafından heyecanla takip edilmekte olan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ inşaatları ne zaman başlayacak? Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ inşaatları başlama tarihi!

TOKİ inşaatları ne zaman başlayacak? Sorusu, bugün açıklanan sosyal konut projesi canlı yayını ile daha çok merak edilmeye başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimat ile beraber harekete geçilen bu projede TOKİ inşaatları ne zaman başlayacak? Ve Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? Soruları yanıtladık. Peki, TOKİ inşaatları ne zaman başlayacak? Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ inşaatları başlama tarihi!

TOKİ İNŞAATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen TOKİ kura çekimleri ile beraber verilen cevaplarda TOKİ inşaatlarının yılbaşında başlayacağı bildirildi. Yılbaşında başlayacak olan inşaatların tahmini olarak iki yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

TOKİ İNŞAATLARI NE KADAR SÜRECEK?

13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen yayında TOKİ inşaatlarının 23-28 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Yapılacak olan proje il sınırlarında en az 1 yıl boyunca ikamet eden aynı ilin nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.