Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine hakkında bilgi verildi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ indirim olacak mı? TOKİ sosyal konut indirim yapılacak mı? TOKİ indirim ne kadar, kaç TL olacak? 2022 TOKİ sosyal konut projesi!

Merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Başvuru yapan vatandaşların karşılaştığı bildirim merak konusu oldu. TOKİ indirim olacak mı? TOKİ sosyal konut indirim yapılacak mı? TOKİ indirim ne kadar, kaç TL olacak? 2022 TOKİ sosyal konut projesi!

TOKİ İNDİRİM OLACAK MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;

"Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır." ifadelerini kullanan Kurum, "Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak." Sözlerinin ardından şunları ekledi;

"Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle; milletimizin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalışıyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir millet kampanyası! Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz."

TOKİ indirim kampaynası hakkında bilgilendirme için; "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz." Dedi.