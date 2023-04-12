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TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir? TOKİ indirim kampanyası başvuru ne zaman, şartları neler?

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TOKİ indirim kampanyası 2023 ne zaman olduğu ve TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler olduğu merak ediliyor. TOKİ ne kadar indirim sağlayacak ve TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir sorularına yanıt aranıyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir? TOKİ indirim kampanyası başvuru ne zaman, şartları neler?

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TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir ve TOKİ indirim kampanyası başvuru ne zaman, şartları neler olduğu araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu. TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir? TOKİ indirim kampanyası başvuru ne zaman, şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan'da başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi; "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz."

TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir? TOKİ indirim kampanyası başvuru ne zaman, şartları neler?

TOKİ, 24 Nisan'da yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. Kalan borcunu peşin ödeyene konut ve iş yeri için yüzde 25 indirim sağlanacak. Arsalarda peşin ödeme yapan vatandaşlara ise yüzde 12.5 indirim imkanı sağlanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Çevre Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum Toki Gündem Ekonomi Haberler

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