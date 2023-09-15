TOKİ indirim kampanyasına dair ayrıntılar netlik kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ, ev satın alan ve halihazırda borcu devam edenler için bir indirim kampanyası planladı. Bakan Özhaseki, bu kampanyadan 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar geri ödemesine başlamış olanların yararlanabileceğini belirtti. Peki, Toki indirim kampanyası ne zaman, şartları neler, kimler başvuru yapabilir? TOKİ %25 İNDİRİM KAMPANYASI 2023 İşte detaylar…

Tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına %25 indirim uygulanacak. Borcunun en az %25'ini peşin ödemek isteyenler de bu indirim kampanyasından kısmi olarak yararlanabilecek. Peki, Toki indirim kampanyası ne zaman, şartları neler, kimler başvuru yapabilir? TOKİ %25 İNDİRİM KAMPANYASI 2023 Detaylar haberimizdedir…

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen kampanyanın ayrıntıları Bakan Özhaseki tarafından açıklandı. Borcun kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan konut ve iş yeri alıcılarının %25 indirimden faydalanabileceği bilgisini veren Bakan Özhaseki, kampanyanın 21 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Borcu tamamen ödeyemeyen alıcılar, borç bakiyelerinin %25'inden az olmaması koşuluyla yaptıkları ödemelerde %25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecekler. Konut ve işyeri alıcıları, borç kapatma tarihine göre hesaplanan borç bakiyelerini 21 Eylül - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında işlem yaptıkları bankadan öğrenebilecekler. Yüzde 25 indirim kampanyası, 21 Eylül'de başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek.

TOKİ %25 İNDİRİM KAMPANYASI 2023

TOKİ'nin bu yıl ikinci kez düzenleyeceği kampanyada indirim oranı %25 olarak belirlendi. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını 21 Eylül - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecekler. Peşin ödeme yaparak tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına %25 indirim sunulacak. Ayrıca, borcu tamamen kapatamayacak olanlar da yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanabilecekler, ancak borç bakiyesinin %25'inden az olmamak kaydıyla.

TOKİ, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "İndirim Kampanyamız Başlıyor. Borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarımıza %25 indirim uygulanacak. Borcunun en az %25'ini ödemek isteyenler de %25 indirim kampanyamızdan kısmi olarak faydalanabilecek. Kampanya Tarihleri 21 Eylül - 19 Ekim 2023"

TOKİ 2023 EV ALMA ŞARTLARI

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Eylül'de başlıyor. Bu yıl ikincisi yapılacak kampanyada indirim oranı %25 olarak belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 21 Eylül – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

Kampanyada kısmi ödeme imkânı

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Son başvuru 19 Ekim 2023

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Eylül – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kampanyadan yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor.Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.