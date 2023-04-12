Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan'da başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu. Vatandaşlar TOKİ indirim kampanyası ne zaman 2023? TOKİ indirim kampanyası ne? sorularına yanıt arıyor.

TOKİ, 24 Nisan'da yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. Kalan borcunu peşin ödeyene konut ve iş yeri için yüzde 25 indirim sağlanacak. Arsalarda peşin ödeme yapan vatandaşlara ise yüzde 12.5 indirim imkanı sağlanacak. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman 2023? TOKİ indirim kampanyası ne?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN 2023?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR?

Bakan Kurum TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi; "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz."