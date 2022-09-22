Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri alıp borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası yapılacağını duyurdu. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2022 TOKİ indirim kampanyası açıklandı mı?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri alıp borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası yapılacağını duyurdu. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2022 TOKİ indirim kampanyası açıklandı mı? İşte detaylar...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri alıp borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası yapılacağını duyurdu. Kampanyanın detaylarını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

"ÖDEME SIRASINDA DA KOLAYLIKLAR SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan açıklamalarına şöyle devam etti: Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz."

SOSYAL KONUT PROJESİNE YOĞUN İLGİ

Geçtiğimiz hafta da TOKİ sosyal konut projesi açıklanmış, detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum duyurmuştu. 81 ilde başlatılan proje kapsamında ucuza ev, iş yeri ve arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar banka ve ATM'lerde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa sürede projeye 4 milyona yakın insan başvurdu.