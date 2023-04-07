İlk İş Yerim projesinde yapılacak olan kura çekimlerinin başlaması nedeniyle başvuruda bulunan birçok kişi TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izle aramasını gerçekleştiriyor. İşte TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izle! Adana, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Malatya TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izleme linki!

TOKİ tarafından ilk iş yerim kura çekimi bir süredir başvuru yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamalar ile birlikte Adana, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Malatya için TOKİ ilk iş yerim kura çekimi işlemleri bugün başlayacak. İşte TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izle! Adana, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Malatya TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izleme linki!

TOKİ İLK İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilendirmeye göre TOKİ ilk iş yerim kura çekimi 15 Mart tarihinde birçok ilde eş zamanlı olarak başladı. Bugün yapılacak olan Adana, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Malatya TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izlemek isteyenler aşağıda yer almakta olan bölüme tıklayarak TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izleyebilir.

TOKİ İLK İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ İLK İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekimi sonuçlarını sorgulamak için E devlet üzerinde yer almakta olan sistem üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. TOKİ ilk iş yerim kura çekimi sonuç sorgulama işlemi için buraya tıklayabilirsiniz.