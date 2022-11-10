TOKİ tarafından gerçekleştirilen sosyal konut projesi ile birlikte başvuruların sona ermesinin arından kura çekimleri başladı. Iğdır ve Batman için gerçekleştirilen kura sonuçları merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte TOKİ Iğdır ve Batman kura sonucu E devlet isim listesi sorgulama! TOKİ Iğdır ve Batman kura sonucu!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile birlikte hayata geçirilen proje birçok vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Başvuruların sona ermesinin ardından kuraların gerçekleştirilmesi heyecanla bekleniyordu. Iğdır ve Batman'da gerçekleştirilen kuraların sonuçları, başvuru yapan kişiler tarafından merak ediliyor. İşte TOKİ Iğdır ve Batman kura sonucu E devlet isim listesi sorgulama! TOKİ Iğdır ve Batman kura sonucu!

TOKİ IĞDIR VE BATMAN KURA SONUCU E DEVLET İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Iğdır ve Batman'da gerçekleşirken tüm dikkatler kura sonucu sorgulama ekranına yöneldi. https://a.toki.gov.tr/ internet adresinden vatandaşlar, T.C kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecekler. Aşağıda yer alan kısımdan merak eden vatandaşlar TOKİ Iğdır ve Batman kura sonucu E devlet isim listesi sorgulama ekranına ulaşabilirler.

TOKİ IĞDIR VE BATMAN KURA SONUCU E DEVLET İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI