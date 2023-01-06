Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kura sonuçları noter huzurunda çekilişin tamamlanmasının sonucunda ilgili kurumun internet sayfasında yayımlanıyor. Vatandaşlar ise sorgulama ile ilgili kavramları araştırıyor. Peki, TOKİ hak sahibi numarası sorgulama nasıl yapılır?

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TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında iller bazında TOKİ kura sonuçları açıklanıyor. Son olarak kurası çekilen illerin açıklanmasıyla beraber TOKİ hak sahibi numarası sorgulama nasıl yapılır konusu merak edildi.

TOKİ HAK SAHİBİ NUMARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Noter huzurunda yapılan çekilişlerin bitmesinin ardından toki.gov.tr sitesinde yayımlanıyor. Sosyal konut projesi için yatırdığınız başvuru bedeli sırasında tarafınıza verilen dekontun üzerinde yer alan TOKİ sıra no veya başvuru numarası ile sorgulama yapabilirsiniz. İlgili e Devlet ekranında detaylı bililer yer almaktadır.