Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uygulanan TOKİ ucuz konut projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Başvuru şartlarına uyan kişilerin başvurusu geçerli olurken bazı vatandaşların başvuruları geçerli sayılmadı. TOKİ geçerli başvurusu ise merak edildi. TOKİ geçerli başvuru sayısı kaç? TOKİ kaç kişi başvurdu? TOKİ kaç kişinin başvurusu geçerli? TOKİ başvurum neden geçerli değil?

TOKİ geçerli başvuru sayısı kaç? sorusu merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. TOKİ ucuz konut projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Başvuru şartlarına uyan kişilerin başvurusu geçerli olurken bazı vatandaşların başvuruları geçerli sayılmadı. TOKİ geçerli başvurusu ise merak edildi. TOKİ geçerli başvuru sayısı kaç? TOKİ kaç kişi başvurdu? TOKİ kaç kişinin başvurusu geçerli? TOKİ başvurum neden geçerli değil?

TOKİ GEÇERLİ BAŞVURU SAYISI KAÇ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün başvuruları sonra eren sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var." dedi.

Kurum açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temeli, 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılmıştı. Proje kapsamında 5 bin konutun temelinin atıldığı 17 il ise şunlar oldu: Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak."

TOKİ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

14 Eylül tarihinde başlayan TOKİ başvuruları E- devlet üzerinden 28 Ekim tarihinde son bulmuştu. Banka aracılığı ile yapılacak başvuruların son tarihi ise 31 Ekim olarak duyuruldu.