Yakın zamanda duyurulan ve canlı yayında detayları açıklığa kavuşturulan TOKİ sosyal konut projesi hakkında birçok vatandaş diğer detayları merak ediyor. TOKİ ödemeleri konusunda merak edilen sorulardan bir tanesi de TOKİ Evleri peşin alınır mı? Ve TOKİ peşin ev almak mümkün mü? Soruları oluyor. Peki, TOKİ Evleri peşin alınır mı? TOKİ peşin ev almak mümkün mü? TOKİ'de peşin ödeme var mı?

TOKİ Evleri peşin alınır mı? TOKİ peşin ev almak mümkün mü? Gibi benzeri birçok soru, TOKİ için başvurmuş veya TOKİ'ye başvuracak olan kişiler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında kesinleşen TOKİ sosyal konut projesinde yer alan TOKİ evleri peşin alınır mı? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, TOKİ Evleri peşin alınır mı? TOKİ peşin ev almak mümkün mü? TOKİ'de peşin ödeme var mı?

TOKİ EVLERİ PEŞİN ALINIR MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için kampanya yapılacağını duyurmuştu. Daha sonra konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu.

"TOKİ'den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, ev veya işyeri geri ödemesi devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıldığını duyurdu.