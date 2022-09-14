TOKİ başvurularının başlamasının ardından, TOKİ evleri ne zaman, hangi tarihte teslim edileceği merak ediliyor. TOKİ ilk ödemeleri ne zaman başlar ve TOKİ teslim tarihleri gündeme geliyor. Peki, TOKİ evleri ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek 2022? TOKİ ilk ödemeleri ne zaman başlar? TOKİ teslim tarihi!

Sosyal konut projesi başvuruları başladı. TOKİ evleri ne zaman teslim edileceği ve TOKİ ilk ödemeleri ne zaman başlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakan Kurum konuya ilişkin açıklamada bulundu. TOKİ evleri ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek 2022? TOKİ ilk ödemeleri ne zaman başlar? TOKİ teslim tarihi! Detaylar haberimizdedir…

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK 2022?

Yüzyılın konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından bugün ilk başvurular başladı. E- devlet ve bankalar aracılığıyla alınan başvurulara kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi başvurdu. Son rakamlara göre 705 bin kişi, konut projesi için işlemlerini tamamladı. Başvuruların yanı sıra teslim tarihleriyle ilgili detaylar da merak ediliyordu.

Başvuruların başlamasının ardından bir günde 705 bin kişinin başvurduğu sosyal konut projesinin teslim tarihi netlik kazandı. Bakan Kurum canlı yayında yaptığı açıklamada, konutların anahtarlarının 2 yıl içerisinde sahiplerine verileceğini belirtti.

TOKİ HANGİ TARİHTE TESLİM EDİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında anahtar teslim tarihleriyle ilgili soru işaretlerini giderdi. Kurum, "Başvuruların akabinde kura süreci başlayacak. 10 Ekim'de ihalelerimizi yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projenin ilk etabının maliyeti 422 milyar lira. Maliyetten yüzde 40 indirim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından diğer satır başlıkları ise şu şekilde: "Son durum programa çıkmadan önce 705 bin rakamına ulaştık. Sürekli artıyor. Yine burada TC No'ları sonu 0 ile olanlar başvuruyor şu an. Büyük bir ilgi var. Dün Cumhurbaşkanımız yüz yılın konut kampanyasını tüm Türkiye ile paylaştı. 609 ilçede 81 ilde... Tüm Türkiye'den bize teşekkür yağdı.

2023-2028 yıllarını içeren hem sosyal devletin vatandaşa yapacakları, hem istihdam adına 5 yıllık süreçte ortaya konmuş hedef. İlk etabı dün lansmanını gerçekleştirdiğimiz süreçte 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin arsayı vatandaşlarımıza sunuyoruz, yine bu kapsamda 10 bin adet iş yerini sunmuş oluyoruz.

Konut arsası ile iş yeri başvurusu henüz başlamadı. 10 Ekim ile 7 Kasım arasında başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvuru. 31 Ekim'de sosyal konutla ilgili başvurular sona erecek.

TOKİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

TOKİ ilk ödemeleri, ilk taksit ödemesi sözleşme imzalama tarihini takip eden 4. ay itibariyle başlar.

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