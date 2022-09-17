Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan TOKİ evlerinin kiraya verilip verilmeyeceği halk tarafından araştırılıyor. TOKİ evlerinin kiraya verilme durumu hakkında ise açıklamalar yapıldı. Peki, TOKİ evleri kiraya verilir mi? TOKİ evleri satılabilir mi?

Sosyal konut projesi TOKİ evlerinin kiraya verilip verilmeyeceği TOKİ sahipleri tarafından "TOKİ evleri kiraya verilir mi?" şeklinde araştırılıyor. Peki, TOKİ evleri kiraya verilir mi? TOKİ evleri satılabilir mi?

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİR Mİ?

TOKİ evlerini kiraya vermek isteyenlere karşın TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkânı sunuyoruz" sözlerine yer verdi.

TOKİ EVLERİ SATILABİLİR Mİ?

TOKİ evlerinin satılabilir mi sorusuna karşın ise Ömer Bulut şu açıklamada bulundu:

"Borcu bitmeden satamazsın. Borcunu kapatma imkanı vermediğimiz sürece borcunu kapatıp da satamaz aslında. Yani dolayısıyla biz belki 3-4 yıl boyunca borcunu kapatmasına müsaade etmeden biz o satış yapma imkanını elinden alacağız.Burada esas olan şey "Evin yok, evinde otur." Hatta burada önceden kiralama hakkı vermiyorduk ama burada dedik ki; alan kişi kiraya versin belki başka şehre taşınır, başka bir semte taşınır. Evi yoktu, kendisi de bir başka yere gittiği zaman kiraya gidecek."