Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOKİ evleri kiraya verilir mi? TOKİ evleri satılabilir mi?

Gündem Haberleri

TOKİ evleri kiraya verilir mi? TOKİ evleri satılabilir mi?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan TOKİ evlerinin kiraya verilip verilmeyeceği halk tarafından araştırılıyor. TOKİ evlerinin kiraya verilme durumu hakkında ise açıklamalar yapıldı. Peki, TOKİ evleri kiraya verilir mi? TOKİ evleri satılabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, TOKİ'de temelin atılacağı tarih belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, TOKİ'de temelin atılacağı tarih belli oldu 'TOKİ ev sahipliği oranını artıracak'"TOKİ ev sahipliği oranını artıracak" Son Dakika: Başvuru patlamasının olduğu sosyal konutlarla ilgili Erdoğan'dan yeni talimat: Yıl sonuna varmadan inşaatlara başlayacağızSon Dakika: Başvuru patlamasının olduğu sosyal konutlarla ilgili Erdoğan'dan yeni talimat: Yıl sonuna varmadan inşaatlara başlayacağız TOKİ Sosyal konu başvurusu kaç oldu? TOKİ Sosyal konut kaç kişi başvurdu? 2022 TOKİ Sosyal konut başvurusu!TOKİ Sosyal konu başvurusu kaç oldu? TOKİ Sosyal konut kaç kişi başvurdu? 2022 TOKİ Sosyal konut başvurusu!

Sosyal konut projesi TOKİ evlerinin kiraya verilip verilmeyeceği TOKİ sahipleri tarafından "TOKİ evleri kiraya verilir mi?" şeklinde araştırılıyor. Peki, TOKİ evleri kiraya verilir mi? TOKİ evleri satılabilir mi?

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİR Mİ?

TOKİ evlerini kiraya vermek isteyenlere karşın TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkânı sunuyoruz" sözlerine yer verdi.

TOKİ EVLERİ SATILABİLİR Mİ?

TOKİ evlerinin satılabilir mi sorusuna karşın ise Ömer Bulut şu açıklamada bulundu:

"Borcu bitmeden satamazsın. Borcunu kapatma imkanı vermediğimiz sürece borcunu kapatıp da satamaz aslında. Yani dolayısıyla biz belki 3-4 yıl boyunca borcunu kapatmasına müsaade etmeden biz o satış yapma imkanını elinden alacağız.Burada esas olan şey "Evin yok, evinde otur." Hatta burada önceden kiralama hakkı vermiyorduk ama burada dedik ki; alan kişi kiraya versin belki başka şehre taşınır, başka bir semte taşınır. Evi yoktu, kendisi de bir başka yere gittiği zaman kiraya gidecek."

TOKİ evleri kiraya verilir mi? TOKİ evleri satılabilir mi?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gündem

Toki Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title