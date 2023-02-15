TOKİ evleri kaç şiddetinde depreme dayanıklı ve TOKİ evleri depreme dayanıklı mı merak ediliyor. Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Ardından, TOKİ evleri kaç şiddetinde depreme dayanıklı ve TOKİ evleri depreme dayanıklı mı soruları gündeme geliyor. Peki, TOKİ evleri kaç şiddetinde depreme dayanıklı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı?

Deprem bölgesinde enkaza dönen yapılarla ilgili bazı isimler gözaltına alınırken, sosyal medyadan TOKİ tarafından yapılan binaların da hasar alıp almadığı gündeme geliyor. TOKİ evleri kaç şiddetinde depreme dayanıklı ve TOKİ evleri depreme dayanıklı mı merak ediliyor. TOKİ evleri kaç şiddetinde depreme dayanıklı ve TOKİ evleri depreme dayanıklı mı soruları araştırılıyor. TOKİ evleri kaç şiddetinde depreme dayanıklı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı? Detaylar haberimizdedir…

TOKİ EVLERİ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREME DAYANIKLI?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde TOKİ eliyle inşa edilen binalarda yıkım olmadığı, TOKİ konutlarının hiçbirinde yapısal hasarın oluşmadığı belirlendi. TOKİ tarafından yaptırılan inşaatlarda öncelikle yerinde zemin etüt raporu çıkartılıyor. Rapordan alınan veriler doğrultusunda başta Deprem Yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projelendirilme çalışması yapılıyor. İmalatlar ise bu projeler doğrultusunda yapım tekniklerine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

TOKİ EVLERİ DEPREME DAYANIKLI MI?

TOKİ, binalarda uyguladığı "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümlerle binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiriyor.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, TOKİ yetkilileri ile iletişime geçti. Yapılan açıklamada afet bölgesinde TOKİ tarafından inşaa edilen hiçbir konutun yıkılmadığı belirtildi.

Teyit Hattı'yla paylaşılan bilgi notunda "İdaremizce yaptırılan inşaatlarda öncelikle yerinde Zemin Etüt Raporu yaptırılmaktadır. Rapordan alınan veriler doğrultusunda başta deprem yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projelendirilme çalışması yapılmaktadır. İmalatlarımız ise bu projeler doğrultusunda yapım tekniklerine uygun olarak yaptırılmaktadır. Binalarımızda radye temel, tünel kalıp taşıyıcı sistem, yüksek beton dayanımı gibi depreme karşı davranış bakımından en iyi çözümler kullanılmaktadır." ifadelerine yer verildi.