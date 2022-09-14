Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile beraber düzenlenmekte olan sosyal konut projesi 13 Eylül tarihinde gerçekleştirilen canlı yayın ile yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar TOKİ hakkında birçok bilgiyi merak ediyor ve araştırıyor. En merak edilen konular arasında ise TOKİ evi satılır mı, kiraya verilir mi? Soruları yer alıyor. Peki, TOKİ evi satılır mı, kiraya verilir mi? TOKİ ile alınan ev satılabilir mi, kiraya verilidir mi?

TOKİ evi satılır mı, kiraya verilir mi? Sorusu, sosyal konut projesi hakkında en merak edilen detaylar bir tanesi haline geldi. TOKİ başkanı konu hakkında merak edilen soruları yanıtladı. O sorular arasında TOKİ evi satılır mı, kiraya verilir mi? Ve TOKİ ile alınan ev satılabilir mi, kiraya verilidir mi? Soruları da yer alıyor. Peki, TOKİ evi satılır mı, kiraya verilir mi? TOKİ ile alınan ev satılabilir mi, kiraya verilidir mi?

TOKİ EVİ SATILIR MI, KİRAYA VERİLİR Mİ?

TOKİ Başkanı Bulut'un TOKİ evi satılır mı, kiraya verilir mi? Sorusu için açıklaması şöyle:

Evin ödemesi bitmeden satamazsınız. Borcunu kapatma imkanı vermedikçe borcunu kapatıp yine satamaz. 3-4 yıl boyunca borcunu kapatsa da satış yapma hakkını elinden alacağız. Alan kişi kiraya verebilir. Şeklinde soruyu yanıtladı.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. "Sözlerinin ardından şu sözleri söyleyerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı; "Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."