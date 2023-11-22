TOKİ Eskişehir kura çekimleri devam ederken, vatandaşlar sonuçları öğrenmek için sorgulama sayfasını araştırıyor. Eskişehir'deki TOKİ konutları için kura çekimleri TOKİ'nin resmi hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Eskişehir, Odunpazarı ilçesi Mamuca Mahallesi'nde yer alan 705 adet 3+1 ve 1.592 adet 2+1 konutlar beşer katlı apartmanlar şeklinde inşa edilecek. Peki, TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama sayfası! Eskişehir TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfasına ulaşmak isteyen insanlar, TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfasını sorguluyor. Eskişehir TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası! TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası! Eskişehir TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar haberimizdedir…

ESKİŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Eskişehir, Odunpazarı ilçesi Mamuca Mahallesi'nde yer alan 705 adet 3+1, 1.592 adet 2+1 konutlar beşer katlı apartmanlar şeklinde inşa edilecektir. Apartmanlardaki bulunduğu konum ve büyüklüğüne göre fiyatı 1,1 milyon lira ile 1,5 milyon lira arasında değişen 2+1 konutların 180 ay vadeli olarak aylık taksit ödemeleri 6 bin ile 7 bin 250 arasında olacaktır.

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TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak.

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