TOKİ e devlet başvuru ekranı! TOKİ e-devlet başvurusu nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru ekranı!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklamaların ardından birçok kişi TOKİ e devlet başvuru ekranını merak ediyor. Peki, TOKİ e devlet başvuru ekranı! TOKİ e-devlet başvurusu nasıl yapılır? İşte TOKİ sosyal konut başvuru ekranı!

TOKİ e devlet başvuru ekranı, sosyal konut projesi için başvuru yapmak isteyen birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. 13 Eylül Salı günü gerçekleştirilen canlı yayının ardından sosyal konut projesi kapsamında merak edilen birçok soru yanıt buldu. Peki, TOKİ e devlet başvuru ekranı! TOKİ e-devlet başvurusu nasıl yapılır? İşte TOKİ sosyal konut başvuru ekranı!

TOKİ E DEVLET BAŞVURU EKRANI

Sosyal konut projesi kapsamında merak edilen e devlet başvuru ekranı adresi https://www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu üzerinden gerçekleştirilmektedir. İsteyen kullanıcılar aşağıda yer alan kısıma tıklayarak TOKİ e-devlet başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

TOKİ E DEVLET BAŞVURU EKRANI

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. "Sözlerinin ardından şu sözleri söyleyerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı; "Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."