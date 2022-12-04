Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim" projesi kapsamında, projeye başvuru gerçekleştiren vatandaşlara gönderilen TOKİ Duyuru mesajı nedir? sorusunu merak edenler için haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, TOKİ Duyuru mesajı nedir? İlk Evim İlk İşyerim duyuru mesajı ne anlama geliyor? TOKİ Duyuru mesajı nedir?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ve 50 bin iş yeri için başlattığı başvurular 31 Ekim tarihinde sona ermişti. Son eren başvurular ile birlikte etap etap kura çekimleri gerçekleştirilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından gönderilen TOKİ Duyuru mesajı nedir? İlk Evim İlk İşyerim duyuru mesajı ne anlama geliyor? Soruları merak edilmeye başlandı. Peki, TOKİ Duyuru mesajı nedir? İlk Evim İlk İşyerim duyuru mesajı ne anlama geliyor? TOKİ Duyuru mesajı nedir?

TOKİ DUYURU MESAJI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim" projesi kapsamında gönderilen bilgilendirme mesajı içerisinde aşağıdaki ifadelere yer verdi. Mesajın içerisinde projenin detaylarına yer veren Kurum, kuraların 2023 mart ayına kadar tamamlanacağınız belirtti.