Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim" projesi kapsamında, kampanyaya katılım sağlayan vatandaşlara gönderilen TOKİ Duyuru mesajı nedir? sorusunu merak edenler için yanıtladık Peki, TOKİ Duyuru mesajı nedir? İlk Evim İlk İşyerim TOKİ mesajı nedir?

TOKİ arsa çekilişleri ne zaman? TOKİ arsa çekilişleri hangi tarihte başlayacak? TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ve 50 bin iş yeri için başlattığı başvurular 31 Ekim tarihinde sona ermişti. Başvuru gerçekleştiren vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim" projesi kapsamında gönderilen TOKİ Duyuru mesajı nedir? İlk Evim İlk İşyerim TOKİ mesajı nedir?

TOKİ DUYURU MESAJI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim" projesi kapsamında gönderilen bilgilendirme mesajı içerisinde aşağıdaki ifadelere yer verdi.