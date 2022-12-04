Geçtiğimiz günlerde MMS olarak birçok cihaza TOKİ tarafından gönderilen TOKİ duyuru mesajı birçok cihazda açılmaması nedeniyle vatandaşlar, TOKİ duyuru mesajı açılmıyor? Sorusunu merak etti. TOKİ duyuru mesajı nasıl açılır? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, TOKİ duyuru mesajı açılmıyor? TOKİ duyuru mesajı nasıl açılır? TOKİ tarafından gönderilen SMS ne anlama geliyor?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ve 50 bin iş yeri için başlattığı başvurular 31 Ekim tarihinde sona ermişti. Son eren başvurular ile birlikte etap etap kura çekimleri gerçekleştirilirken, MMS olarak başvuru gerçekleştiren vatandaşlar ile bir duyuru mesajı paylaşıldı ve TOKİ duyuru mesajı açılmıyor? TOKİ duyuru mesajı nasıl açılır? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ duyuru mesajı açılmıyor? TOKİ duyuru mesajı nasıl açılır? TOKİ tarafından gönderilen SMS ne anlama geliyor?

TOKİ DUYURU MESAJI AÇILMIYOR?

TOKİ tarafından paylaşılan ve birçok kişi tarafından ulaşılmayan MMS mesajında yer alan ifadeler ise şu şekilde oldu. TOKİ, dolandırıcılıkların önüne geçmek adına bir kamuoyu duyurusu gerçekleştirdi. Yapılan duyuruda, kurada sonucunda ev sahibi olduğunuzu iddia eden girişimlerin yapıldığını ve buna itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.