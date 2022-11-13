TOKİ kura sonuçları milyonlarca başvurunun tamamlanmasının ardından belli olmaya başladı. Etap etap gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi 16 Kasım'a kadar 12 ilde gerçekleştirilecek. Van için başvuruda bulunana birçok kişinin başvuru sonuçları heyecanla açıklanmayı bekliyor. Peki, TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ Diyarbakır Sosyal Konut Çekilişleri hangi tarihte yapılacak?

TOKİ kuraları canlı yayın ile çekilmeye başladı. Her güne iki şehir olacak şekilde devam eden kuralar arasında TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ Diyarbakır Sosyal Konut Çekilişleri hangi tarihte yapılacak?

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Cumhuriyet Tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ilk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında Diyarbakır kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. TOKİ haftalık olarak çekiliş yapılacak iller listesini paylaşıyor. 7-16 Kasım'da kura çekilişi yapılacak iller arasında maalesef Adana yer almıyor. Bu nedenle Diyarbakır sonuçlarının yakın zamanda açıklanması beklenmiyor.

VAN, ŞIRNAK, KARS, IĞDIR, AĞRI, MARDİN, CAN, ŞANLIURFA, HAKKARİ, BİTLİS TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut