TOKİ'den sosyal konut projesiyle ilgili vatandaşlara uyarı! "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen dolandırıcılara dikkat

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında "Kurada öncelik tanıyacağız" dolandırıcılığa karşı bir uyarıda bulundu. Son dönemde bu konu özelinde şikayetlerin geldiğini belirten TOKİ, irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

TOKİ'den Sosyal Konut Projesi'yle ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Yaklaşık 4 milyon insanın başvurduğu projeyi fırsata çevirmek isteyen bazı dolandırıcılara karşı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. İnsanların "Kurada öncelik tanıyacağız" diyerek dolandırılmak istendiğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların savcılıklara başvuru yapması istendi.

"ŞİKAYETLER GELİYOR"

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları Konut sahibi yapan idaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMANIZ GEREKMEKTE"

Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.V. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir."

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için TOKİ'nin internet sayfası "www.toki.gov.tr", çağrı merkezi 444 86 54, kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerektiği vurgulandı.