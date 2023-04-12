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TOKİ'de indirim var mı? TOKİ'de indirim ne zaman, hangi şartlarda geçerli?

TOKİ'de indirim var mı? TOKİ'de indirim ne zaman, hangi şartlarda geçerli?

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TOKİ, 24 Nisan'da yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri TOKİ'de indirim var mı? Merak etmekte. Peki, TOKİ'de indirim var mı? TOKİ'de indirim ne zaman, hangi şartlarda geçerli?

Son Dakika: TOKİ'den indirim kampanyası! Kalan borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirimSon Dakika: TOKİ'den indirim kampanyası! Kalan borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim
TOKİ indirim kampanyası ne zaman 2023? TOKİ indirim kampanyası ne?TOKİ indirim kampanyası ne zaman 2023? TOKİ indirim kampanyası ne?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan'da başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu. Peki, TOKİ'de indirim var mı? TOKİ'de indirim ne zaman, hangi şartlarda geçerli?

TOKİ'DE İNDİRİM VAR MI?

Bakan Kurum TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi; "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz."

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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