TOKİ kura çekimi sonuçları hakkında sorgulamalar güncel olarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut TOKİ kura çekilişi tarihi hakkında açıklama yaptı. Vatandaşlarımız ise ne zaman çekilişin olacağını merak ediyorlar. Peki, TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? 81 ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekim tarihi, başvuru yapanlar tarafından heyecanla bekleniyor. TOKİ başvuruları ekim ayının sonuna kadar devam edecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kura çekimi tarihi konusunda detayları açıkladı. Peki, TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? 81 ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ kura tarihleri belli oldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kura tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Bulut, kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini belirtti.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

TOKİ e-Devlet konut başvuruları, başvuruları 28 Ekim tarihinde bitecek. TOKİ bankalar üzerinden yapılan başvurular ise 31 Ekim tarihinde sona bulacak.

KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.