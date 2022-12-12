Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Şimdi ise TOKİ kuraları sırayla çekiliyor. Başvuru yapan vatandaşların heyecanla takip ettiği TOKİ kuraları hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında TOKİ çekiliş numarası nasıl öğrenilir? TOKİ çekiliş numarasına nereden bakılır? soruları aratılıyor.

TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdilerde ise TOKİ kuralarını takip ediyor. Her il için belirli tarihlerde düzenlenen kura çekimleri vatandaşlar tarafından heyecanla takip edilirken TOKİ çekiliş numarası nasıl öğrenilir? TOKİ çekiliş numarasına nereden bakılır? soruları da aratılıyor. İşte merak edilenler...

TOKİ ÇEKİLİŞ NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ çekiliş numarası başvuru yaparken bankada verilen dekontların üzerinde yer almaktadır. Bankaya ödeme yaptığınızda size verilen dekontun üzerinden TOKİ başvuru numaranıza ulaşabilirsiniz.