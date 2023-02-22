TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve iptal edilenler listesi belli oldu. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı. Peki, TOKİ Çatalca isim listesi! TOKİ Çatalca isim listesi belli oldu mu?

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve iptal edilenler listesi ilan edildi. Bu gelişme ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de inşa edilecek TOKİ konutlarının kura tarihi merak konusu oldu.Peki, TOKİ Çatalca isim listesi! TOKİ Çatalca isim listesi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ ÇATALCA İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve iptal edilenler listesi ilan edildi. Bu gelişme ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de inşa edilecek TOKİ konutlarının ikinci kura tarihleri merak konusu oldu. Çatalca isim listesi ise henüz belli olmadı.

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

Tarihin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde başvurusu kabul edilenlerin isimleri açıklandı.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.