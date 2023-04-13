İlk Evim konut ve arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan konut ve arsa kura çekimi nedeniyle birçok kişi tarafından TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme linki araştırılmakta. İşte TOKİ CANLI YAYIN İZLE: TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme linki! TOKİ TV kura çekimi canlı yayın nasıl, nerden izlenir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirilen duyuru ile birlikte adım adım olarak ilk evim konut ve arsa projesi kura çekim işlemleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. İşte TOKİ CANLI YAYIN İZLE: TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme linki! TOKİ TV kura çekimi canlı yayın nasıl, nerden izlenir?

TOKİ CANLI YAYIN İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamındakura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE'ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." Dedi.

TOKİ İLK İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA

TOKİ kura çekimi sonuçlarını sorgulamak için E devlet üzerinde yer almakta olan sistem üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. TOKİ ilk iş yerim kura çekimi sonuç sorgulama işlemi için haberimiz içerisinde yer almakta olan bölüme tıklayabilirsiniz.

TOKİ İLK İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA LİNKİ