TOKİ canlı kura izle! TOKİ kura çekimi CANLI izle! TOKİ canlı kura çekimi nereden izlenir? TOKİ kura çekimi CANLI FULL HD İZLE!
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TOKİ kura çekimi tarihin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar kura çekiminin nereden izleneceğini merak ediyordu. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yapılan açıklama ile birlikte saat 14:00'da gerçekleştirilecek. İşte TOKİ canlı kura izle! TOKİ kura çekimi CANLI izle! TOKİ canlı kura çekimi nereden izlenir?
Birçok vatandaş Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artış sebebi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salı günü açıklanacak projeyi bekliyordu. Beklenen tarihin gelmesi ile beraber canlı yayın saati ve canlı kura çekimi adresi açıklandı. İşte TOKİ canlı kura izle! TOKİ kura çekimi CANLI izle! TOKİ canlı kura çekimi nereden izlenir?
Kiralarda ve ev fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün gerçekleştirilecek olan TOKİ kurası ile birlikte, birçok vatandaş ucuz konut sahibi olabilecek. Vatandaşlar gerçekleştirilecek olan etkinliği canlı izlemek için araştırma yapıyor. 81 il için geçerli olacak kura çekimi TRT haber ekranlarından canlı olarak gerçekleştirilecek.
Aşağıda yer alan TOKİ canlı kura izleme kısmına tıklayarak kura çekimlerini izleyebilirsiniz.
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını doldurması gerekir,
Genç kategorisine 09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
T.C. vatandaşı olmak
Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmamak
İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması.