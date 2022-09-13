TOKİ canlı kura izle! TOKİ kura çekimi CANLI izle! TOKİ canlı kura çekimi nereden izlenir? TOKİ kura çekimi CANLI FULL HD İZLE!

TOKİ kura çekimi tarihin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar kura çekiminin nereden izleneceğini merak ediyordu. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yapılan açıklama ile birlikte saat 14:00'da gerçekleştirilecek. İşte TOKİ canlı kura izle! TOKİ kura çekimi CANLI izle! TOKİ canlı kura çekimi nereden izlenir?

Birçok vatandaş Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artış sebebi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salı günü açıklanacak projeyi bekliyordu. Beklenen tarihin gelmesi ile beraber canlı yayın saati ve canlı kura çekimi adresi açıklandı. İşte TOKİ canlı kura izle! TOKİ kura çekimi CANLI izle! TOKİ canlı kura çekimi nereden izlenir?

TOKİ CANLI KURA İZLE!

Kiralarda ve ev fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün gerçekleştirilecek olan TOKİ kurası ile birlikte, birçok vatandaş ucuz konut sahibi olabilecek. Vatandaşlar gerçekleştirilecek olan etkinliği canlı izlemek için araştırma yapıyor. 81 il için geçerli olacak kura çekimi TRT haber ekranlarından canlı olarak gerçekleştirilecek.