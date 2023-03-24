İlk Evim Arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ Çankırı arsa sonuç sorgulama link ve isim listesi birçok kişi tarafından araştırılmakta. İşte TOKİ Çankırı arsa sonuç sorgulama! Çankırı arsa sonuç sorgulama linki! E- Devlet Çankırı TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Çankırı arsa sonuç sorgulama linki, bir süredir başvuru yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamalar ile birlikte Çankırı E- Devlet Çankırı TOKİ kura sonuçları isim listesi Sorusu araştırıldı. İşte İlk Evim Arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ Çankırı arsa sonuç sorgulama link ve isim listesi!

TOKİ ÇANKIRI ARSA SONUÇ SORGULAMA

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TOKİ KURA ÇANKIRI NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.