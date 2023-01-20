TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman? TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Bursa kura çekimi tarihleri, sosyal konut projesine müracaat edenlerin gündeminde yer alıyor. TOKİ Ocak ayı 6. etap kura çekimi takvimi belli oldu. Yaklaşık 8 milyon insanın başvurduğu TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacağı kuraya başvuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman? TOKİ Bursa'ya ne kadar konut yapacak? TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ kura çekimleri il il ilçe ilçe çekinmeye devam ediyor. Vatandaşlar hangi ilin ne zaman çekileceğini merak ediyor. TOKİ Ocak ayı takvimini yayınlamasıyla Bursa ilinin de kura tarihi belli oldu Yaklaşık 8 milyon insanın başvurduğu TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacağı kuraya başvuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman? TOKİ Bursa'ya ne kadar konut yapacak? TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Bursa 2+1 ve 3+1 konut fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Bursa'da hayata geçirilecek 8 bin 650 konut için hak sahibi belirleme kuralarının 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında çekileceğini duyurdu.

TOKİ BURSA EVLERİ NELERDE?

TOKİ'nin Bursa'da inşa edeceği 8 bin 650 konutun kura takvimi ve yapılacak kontların yerleri belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre TOKİ'nin konut yapacağı ilçeler şu şekilde:

Karacabey yeni karaağaç mahallesi 3316

Nilüfer ilçesi 1400

Orhangazi ilçesi arapzade mahallesi 150

Gürsu ilçesi dışkayaköyü mahallesi 360

İnegöl ilçesi karalar mahallesi 480

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Bursa kura sonuçları internet üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden, kura sonuçlarına erişebilir.

TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Diğer yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.