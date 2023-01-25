TOKİ Burdur kura çekilişi CANLI İZLE! TOKİ Burdur kura çekimi ne zaman, hangi ilçelerde?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuralarında sıra Burdura geldi. Vatandaşlar Burdur kura çekimi ne zaman olduğunu ve kura çekiminin nereden yayınlanacağını merak ediyor. Peki, TOKİ Burdur kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TOKİ Burdura kaç konut yapacak? TOKİ Burdur kura çekim sonuçları nasıl sorgulanır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..