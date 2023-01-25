TOKİ Burdur kura çekilişi CANLI İZLE! TOKİ Burdur kura çekimi ne zaman, hangi ilçelerde?
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuralarında sıra Burdura geldi. Vatandaşlar Burdur kura çekimi ne zaman olduğunu ve kura çekiminin nereden yayınlanacağını merak ediyor. Peki, TOKİ Burdur kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TOKİ Burdura kaç konut yapacak? TOKİ Burdur kura çekim sonuçları nasıl sorgulanır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..
TOKİ 6. etap sosyal konut kura çekilişi 27 Ocak tarihine kadar 7 ilde 24 bin 636 konut için yapılıyor. Daha önce Yalova, Isparta, Denizli ilerinin kuraları çekilen ilk evim, ilk iş yerim projesinde sıra Burdura geldi. Vatandaşlar Burdur kura çekimi ne zaman olduğunu ve kura çekiminin nereden yayınlanacağını merak ediyor. Peki, TOKİ Burdur kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TOKİ Burdura kaç konut yapacak? TOKİ Burdur kura çekim sonuçları nasıl sorgulanır? Sorgulama ekranı!
TOKİ ilk evim ilk iş yerim konut kampanyası kapsamında Burdura 864 konut yapacak. TOKİ'nin konut yapacağı ilçeler şu şekilde:
- Burdur Merkez'e 200 Konut,
- Bucak İlçemize 100 konut,
- Ağlasun ilçemize 80 konut,
- -Altınyayla ilçemize 80 konut,
- Çavdır İlçemize 110 konut,
- Çeltikçi ilçemize 100 konut,
- Kemer ilçemize 94 konut,
- Tefenni ilçemize 100 konut
TOKİ Burdur kura çekim tarihi 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleriTOKİ Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ Burdur kura sonuçları internet üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden, kura sonuçlarına erişebilir.
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