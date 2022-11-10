TOKİ başvurularının sona ermesinin ardından kura çekim aşamasına geçildi. Peki, E-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru durumu bölümünde tahsil edildi yazısı ne anlama geliyor merak ediyorlar. Peki, TOKİ başvurusu tahsil edildi ne demek? Tahsil edildi ne demek? TOKİ tahsil edildi ne demek?

TOKİ tahsil edildi ne demek? TOKİ başvurularının sona ermesinin ardından kura çekim aşamasına geçildi. Peki, E-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru durumu bölümünde tahsil edildi yazısı ne anlama geliyor merak ediyorlar. Peki, TOKİ başvurusu tahsil edildi ne demek? Tahsil edildi ne demek? TOKİ tahsil edildi ne demek? İşte detaylar...

TOKİ TAHSİL EDİLDİ NE DEMEK?

TOKİ başvurunuzu görüntülediğinizde başvuru durumunuzu görüntülediğinizde eğer "tahsil edildi" yazısı çıkıyorsa başvuru ücretinizin yatırıldığı anlamına gelmektedir.

TOKİ BAŞVURULARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacaktır?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

Aylık hane geliri nasıl hesaplanmalıdır?

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL. (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacaktır.

Başvuru sürecinde, yapılan başvuru farklı proje ile değiştirilebilir mi?

250.000 konut projesinde herhangi bir projeye başvuru yaptıktan sonra, başka bir projeye başvuru yapılmak istenmesi durumunda, ilk başvuru yapılan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvuru yapılabilir.

Peşinat oranını fazla ödeme veya tamamen kapatılabilir mi? Vade de kısaltma olabilecek mi?

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmaktadır.

Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi halinde süreç ne şekilde ilerleyecek?

İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

250.000 Konut projesinde asil hak sahibi olup, çıkan konutu istemeyenler için başvuru bedel iade süresi nedir?

İlgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılacaktır.

Konut değiştirme (becayiş) imkanı var mı?

Sözleşme imzalama aşamasında vardır.