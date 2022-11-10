TOKİ başvurusu nasıl iptal edilir? TOKİ başvurusu iptal edilir mi? TOKİ başvuru iptal etme!

TOKİ başvurumu nasıl iptal ederim diyen vatandaşlar TOKİ başvurularının sona ermesinin ardından TOKİ başvurusu nasıl iptal edilir? TOKİ başvurusu iptal edilir mi? Merak ediyorlar. TOKİ başvurumu iptal etmek istiyorum iptali mümkün mü diye merak edenler için işte yanıtları!

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TOKİ başvurusu nasıl iptal edilir? TOKİ başvurumu nasıl iptal ederim diyen vatandaşlar TOKİ başvurularının sona ermesinin ardından TOKİ başvurusu nasıl iptal edilir? TOKİ başvurusu iptal edilir mi? Merak ediyorlar. TOKİ başvurumu iptal etmek istiyorum iptali mümkün mü diye merak edenler için işte yanıtları haberimizde...

TOKİ BAŞVURUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

Başvuru sürecinde, yapılan başvuru farklı proje ile değiştirilebilir mi?

250.000 konut projesinde herhangi bir projeye başvuru yaptıktan sonra, başka bir projeye başvuru yapılmak istenmesi durumunda, ilk başvuru yapılan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvuru yapılabilir.

Başvuru belgeleri ne zaman alınacak?

14 Eylül – 31 Ekim 2022 tarihlerinde başvuru yapılacaktır. E-Devlet Başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir. Başvuru belgeleri; E-devletten başvuru yapanlar için, yapılan kura sonucunda hak sahibi kabul edilen kişilerden sözleşme aşamasında temin edilecektir. Banka aracılığı ile başvuru yapanlar kategorisine göre; engelli/emekli/genç/diğer durumu kanıtlayan belge ile ikamet/nüfus/gelir/yaş şartlarının belgelenmesi istenecektir.

Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi halinde süreç ne şekilde ilerleyecek?

İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Konut değiştirme (becayiş) imkanı var mı?

Sözleşme imzalama aşamasında vardır.