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TOKİ başvurusu değerlendiriliyor ne demek?

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TOKİ başvurusu değerlendiriliyor ne demek?

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat detayları açıklanan TOKİ sosyal konut projesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar banka ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, dün projeye başvuranların sayısının 3,5 milyonu geçtiği açıklandı. Peki, TOKİ başvurusu değerlendiriliyor ne demek?

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TOKİ başvurusu değerlendiriliyor ne demek? 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat detayları açıklanan TOKİ sosyal konut projesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar banka ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, dün projeye başvuranların sayısının 3,5 milyonu geçtiği açıklandı. Peki, TOKİ başvurusu değerlendiriliyor ne demek? İşte detaylar...

TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunan vatandaşlar başvuru listesi kısmında "Değerlendiriliyor" ibaresini görünce TOKİ başvurusu değerlendiriliyor ne demek merak ettiler. "Değerlendiriliyor" ibaresi başvuruların incelemeye alındığı anlamına gelmektedir. Başvuruların incelenmesinin ardından şartları taşımanız durumunda ise "Onaylandı" ibaresi çıkacaktır.

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